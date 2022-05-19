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Пономарев о Бакаеве в «Зените»: «Он слабенький игрок. Не будет там играть, не впишется»

Экс-футболист ЦСКА Пономарев считает, что Бакаев не впишется в игру «Зенита»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит» летом.

«Не считаю ошибкой отпускать Зелимхана к прямому конкуренту «Спартака» — «Зениту», он слабенький игрок, очень слабый. На фоне остальных нормальный, но у меня есть с чем сравнивать. Он не годится ни для «Спартака», ни для «Зенита». Он не будет там играть, не впишется. Зря его Сережа Семак берет, не знаю, для чего», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее появилась информация, что 25-летний российский футболист перейдет в петербургский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бакаев провел 35 матчей за красно-белых, забил три гола и сделал семь результативных передач.

Зелимхан Бакаев
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