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«РБ Спорт»: Бакаев перейдет в «Зенит» летом

Полузащитник «Спартака» Бакаев перейдет в «Зенит» летом
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в «Зените», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 25-летний россиянин перейдет в петербургский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

Отмечается, что полузащитник не смог договориться со «Спартаком» о новом контракте.

При этом соглашение Бакаева с «Зенитом» уже согласовано.

В нынешнем сезоне Бакаев забил три мяча и отдал семь результативных передач в 35 матчах за москвичей во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-podpishet-bakaeva-igrok-ujdet-v-piter-letom/
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