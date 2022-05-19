«РБ Спорт»: Бакаев перейдет в «Зенит» летом

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в «Зените», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 25-летний россиянин перейдет в петербургский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

Отмечается, что полузащитник не смог договориться со «Спартаком» о новом контракте.

При этом соглашение Бакаева с «Зенитом» уже согласовано.

В нынешнем сезоне Бакаев забил три мяча и отдал семь результативных передач в 35 матчах за москвичей во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.