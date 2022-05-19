Булыкин считает, что решение Фернандеса приостановить карьеру не повлияет на ЦСКА и сборную России

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу решения защитника ЦСКА Марио Фернандеса приостановить карьеру. Об этом он сообщил вчера, 18 мая.

«Учитывая последние события, приостановка карьеры Фернандеса сильно не повлияет на ЦСКА и сборную России. Национальная команда не играет, ЦСКА ослаблен и не ведет борьбу за медали. Может, появятся молодые воспитанники красно-синих, которым будут доверять в клубе. Не все же легионеров покупать.

Я не думаю, что его решение связано с санкциями против российского футбола. Просто он захотел съездить на родину, побыть немного там, набраться сил и эмоций», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Контракт бразильца с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, в московском клубе он выступает с 2012 года. В этом сезоне 27-летний защитник провел за ЦСКА 27 игр, забив 2 гола.