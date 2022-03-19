В «Спартаке» рассказали о характере травмы Айртона

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о травме защитника красно-белых Айртона.

«Айртон прошел обследование — у него контузия кости и мышц голени. Это серьезное повреждение, но к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое. Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно месяц», — сказал Зеленов.

В конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп.

Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.