«Очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу». Видео разговора арбитра Иванова и Джикии о фоле на Айртоне

Главный арбитр матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» Сергей Иванов поговорил с футболистами красно-белых после первого тайма встречи.

В концовке первого тайма защитник нижегородцев Кирилл Гоцук ногой наступил на голеностоп спартаковца Айртона. Арбитр никак не отреагировал на данный эпизод.

«Момент у Соболева в первом круге. Когда он очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу. Нет никаких дополнительных движений. Он не делает ничего... [на этом моменте видео обрывается]» — сказал Иванов в разговоре с Георгием Джикией на видеозаписи в Telegram-канале красно-белых.

В начале второго тайма защитник «Спартака» Айртон был заменен на Виктора Мозеса.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Спартак».