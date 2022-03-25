Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к новому лимиту на легионеров в РПЛ
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к новому лимиту на легионеров в чемпионате России.
«Сейчас вообще, наверное, лимит неактуален. Иностранцы и так уезжают. Мне «нравится» эта позиция: прекратить контракт, а потом вернуться. Это политика. О каком лимите мы можем говорить, когда из того же «Краснодара» все легионеры уехали? Только из «Зенита» латиноамериканцы не уезжают, а почти все остальные команды теряют иностранцев.
С другой стороны это большой шанс для русских футболистов: пожалуйста, проявляй себя, играй. Смотрите, «Краснодар» и без иностранцев играет: два матча выиграли, одну ничью упустили в концовке. Значит, есть российские футболисты. Я понимаю, что, возможно, общий уровень чемпионата упадет. Но у нас года до 1996-97 вообще иностранцев не было. Тем не менее мы достойно выступали и в Лиге чемпионов, и в Кубке УЕФА. Посмотрим, как все это теперь будет выглядеть.
Что касается вопроса, не заполонят ли клубы иностранцы из стран третьего футбольного мира, а кто? Сейчас к нам никто не едет — кроме белорус и армян, которые легионерами не считаются. Я к тому, что вопрос лимита точно не первоочередной. Развивайте наш футбол, свою молодёжь — как тот же «Краснодар» сейчас делает", — приводит слова Тихона «Чемпионат».
С сезона-2022/23 клубы РПЛ смогут включать в заявку не более 13 иностранных футболистов. При этом одновременно на поле смогут находиться не более 8 иностранцев в каждой команде.
Также будет установлено обязательное требование включать в заявку не менее 12 доморощенных футболистов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7