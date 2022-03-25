Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к новому лимиту на легионеров в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к новому лимиту на легионеров в чемпионате России.

«Сейчас вообще, наверное, лимит неактуален. Иностранцы и так уезжают. Мне «нравится» эта позиция: прекратить контракт, а потом вернуться. Это политика. О каком лимите мы можем говорить, когда из того же «Краснодара» все легионеры уехали? Только из «Зенита» латиноамериканцы не уезжают, а почти все остальные команды теряют иностранцев.

С другой стороны это большой шанс для русских футболистов: пожалуйста, проявляй себя, играй. Смотрите, «Краснодар» и без иностранцев играет: два матча выиграли, одну ничью упустили в концовке. Значит, есть российские футболисты. Я понимаю, что, возможно, общий уровень чемпионата упадет. Но у нас года до 1996-97 вообще иностранцев не было. Тем не менее мы достойно выступали и в Лиге чемпионов, и в Кубке УЕФА. Посмотрим, как все это теперь будет выглядеть.

Что касается вопроса, не заполонят ли клубы иностранцы из стран третьего футбольного мира, а кто? Сейчас к нам никто не едет — кроме белорус и армян, которые легионерами не считаются. Я к тому, что вопрос лимита точно не первоочередной. Развивайте наш футбол, свою молодёжь — как тот же «Краснодар» сейчас делает", — приводит слова Тихона «Чемпионат».

С сезона-2022/23 клубы РПЛ смогут включать в заявку не более 13 иностранных футболистов. При этом одновременно на поле смогут находиться не более 8 иностранцев в каждой команде.

Также будет установлено обязательное требование включать в заявку не менее 12 доморощенных футболистов.