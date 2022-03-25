Эксперты РФС назвали ошибкой решение судьи Иванова о неудалении Гоцука за фол на спартаковце Айртоне

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неудалением защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на защитнике красно-белых Айртоне в матче 22-го тура РПЛ, сообщает пресс-служба РФС.

Эксперты пришли к выводу, что судья Иванов ошибочно не удалил Гоцука за серьезное нарушение правил игры. ЭСК приняла такое решение в связи с тем, что футболист «Нижнего Новгорода» угрожал безопасности соперника, совершая контакт с применением чрезмерной силы с нанесением травмы сопернику.

Матч 22-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) прошел 19 марта. На 45-й минуте первого тайма Гоцук в игровом эпизоде наступил на голеностоп Айртона, однако Иванов не вынес никакого наказания и объяснил свое решение футболистам «Спартака».

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов позже заявил, что у Айртона контузия кости и мышц голени.