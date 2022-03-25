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ЭСК РФС: судья Иванов ошибочно не удалил Гоцука за фол на Айртоне в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»

Эксперты РФС назвали ошибкой решение судьи Иванова о неудалении Гоцука за фол на спартаковце Айртоне
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Судья Сергей Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неудалением защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на защитнике красно-белых Айртоне в матче 22-го тура РПЛ, сообщает пресс-служба РФС.

Эксперты пришли к выводу, что судья Иванов ошибочно не удалил Гоцука за серьезное нарушение правил игры. ЭСК приняла такое решение в связи с тем, что футболист «Нижнего Новгорода» угрожал безопасности соперника, совершая контакт с применением чрезмерной силы с нанесением травмы сопернику.

Матч 22-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) прошел 19 марта. На 45-й минуте первого тайма Гоцук в игровом эпизоде наступил на голеностоп Айртона, однако Иванов не вынес никакого наказания и объяснил свое решение футболистам «Спартака».

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов позже заявил, что у Айртона контузия кости и мышц голени.

Сергей Иванов. «Спартак» вправе жаловаться на судейство. Что происходит с видеоарбитрами?

Источник: https://rfs.ru/news/215510

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Обе забьют - да

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Айртон Лукас
Кирилл Гоцук
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РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Нижний Новгород
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3
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4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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7
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8
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9
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