Егоров отреагировал на назначение Мажича главой российских судей
Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров поделился мнением о назначении сербского судьи Милорада Мажича главой судейского корпуса РФС.
«Тяжело говорить, пойдет ли на пользу российскому футболу приход иностранного специалиста. Пока кто бы не приходил — лучше судить мы не стали. Переучивать тяжело. Нужно начинать учить, организовывать школу молодого арбитра. Начинать надо с этого. А людей, которые уже чему-то неправильно научились, переучивать тяжело. Но мне очень хочется, чтобы Мажич помог нашему судейскому корпусу. Но я не знаю, куда мы смотрим. У нас достаточно специалистов, которые могли бы возглавить корпус и чему-то научить. Не понимаю, почему мы опять бежим к иностранцам», — цитирует Егорова «Спорт День за Днем».
Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -