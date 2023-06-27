Егоров отреагировал на назначение Мажича главой российских судей

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров поделился мнением о назначении сербского судьи Милорада Мажича главой судейского корпуса РФС.

«Тяжело говорить, пойдет ли на пользу российскому футболу приход иностранного специалиста. Пока кто бы не приходил — лучше судить мы не стали. Переучивать тяжело. Нужно начинать учить, организовывать школу молодого арбитра. Начинать надо с этого. А людей, которые уже чему-то неправильно научились, переучивать тяжело. Но мне очень хочется, чтобы Мажич помог нашему судейскому корпусу. Но я не знаю, куда мы смотрим. У нас достаточно специалистов, которые могли бы возглавить корпус и чему-то научить. Не понимаю, почему мы опять бежим к иностранцам», — цитирует Егорова «Спорт День за Днем».

Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.