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Сегодня, 15:42

Литвинов сообщил, что защитил диплом во время отпуска

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал «СЭ» о том, как провел отпуск.

«Все понравилось. Хватило времени отключиться, перезагрузится. Провел первую часть отпуска в деревне. Потом приехал в Москву, сдал государственные экзамены, защитил диплом. Потом уже уехал в Воронеж и провел там оставшееся время», — сказал Литвинов «СЭ».

Отпуск у футболистов «Спартака» закончился 26 июня. 29-го красно-белые проведут первую тренировку в Тарасовке.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
2
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