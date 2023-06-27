Литвинов сообщил, что защитил диплом во время отпуска
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал «СЭ» о том, как провел отпуск.
«Все понравилось. Хватило времени отключиться, перезагрузится. Провел первую часть отпуска в деревне. Потом приехал в Москву, сдал государственные экзамены, защитил диплом. Потом уже уехал в Воронеж и провел там оставшееся время», — сказал Литвинов «СЭ».
Отпуск у футболистов «Спартака» закончился 26 июня. 29-го красно-белые проведут первую тренировку в Тарасовке.
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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