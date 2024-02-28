Дзюба рассказал, видит ли себя актером в будущем
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, понравилось ли бы ему сниматься в кино.
«Мне очень понравилось сниматься в кино. Могу ли в будущем представить себя актером? Легко», — цитирует Дзюбу ТАСС.
1 февраля в прокат вышел фильм «Конец Славы», где форвард сыграл одну из ролей.
Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 20 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
Источник: https://tass.ru/sport/20101873
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|9
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|
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|8
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|32
|
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|
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|
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|5
|5
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|
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|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
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|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
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|19
|3
|5
|11
|12-24
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|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
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|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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