Дзюба рассказал, видит ли себя актером в будущем

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, понравилось ли бы ему сниматься в кино.

«Мне очень понравилось сниматься в кино. Могу ли в будущем представить себя актером? Легко», — цитирует Дзюбу ТАСС.

1 февраля в прокат вышел фильм «Конец Славы», где форвард сыграл одну из ролей.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 20 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.