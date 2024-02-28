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28 февраля, 10:15

Бабурин — о спасении Чернова: «Подарил ему обложку на паспорт. Тот сейв прогремел на весь мир»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» вспомнил сейв бывшего одноклубника по «Ростову» Евгения Чернова в матче против «Локомотива».

— Это же тебя спас Евгений Чернов, отбив спиной удар Луки Джорджевича в матче с «Локомотивом»?

— Да, Женя вообще уникальный. С вратарями у него какие-то особые отношения. Он меня в том матче спас, а потом, когда я уже перешел в «Торпедо», забил мне какой-то невероятный гол!

Мы давно знакомы, вместе играли за «Зенит-2». А его сейв в Черкизово, кажется, прогремел на весь мир. Даже сейчас иногда попадается в рекомендациях, когда листаешь ленту.

— Ты проставился?

— Подарил ему сувенир — именную обложку Louis Vuitton на паспорт. Было мало времени на выбор, но подарок сделать хотелось, — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».

Егор Бабурин. «Перед взвешиванием Карпин говорил: «Ну что, жиробасы...» Нойер, «Слово пацана»: интервью Бабурина
Евгений Чернов
Егор Бабурин
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
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