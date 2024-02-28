Бабурин — о спасении Чернова: «Подарил ему обложку на паспорт. Тот сейв прогремел на весь мир»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» вспомнил сейв бывшего одноклубника по «Ростову» Евгения Чернова в матче против «Локомотива».

— Это же тебя спас Евгений Чернов, отбив спиной удар Луки Джорджевича в матче с «Локомотивом»?

— Да, Женя вообще уникальный. С вратарями у него какие-то особые отношения. Он меня в том матче спас, а потом, когда я уже перешел в «Торпедо», забил мне какой-то невероятный гол!

Мы давно знакомы, вместе играли за «Зенит-2». А его сейв в Черкизово, кажется, прогремел на весь мир. Даже сейчас иногда попадается в рекомендациях, когда листаешь ленту.

— Ты проставился?

— Подарил ему сувенир — именную обложку Louis Vuitton на паспорт. Было мало времени на выбор, но подарок сделать хотелось, — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».