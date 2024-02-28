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28 февраля, 10:00

Бабурин — о Карпине: «Перед взвешиванием он говорил вратарям: «Ну что, жиробасы!»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

— Общаясь с журналистами, Валерий Карпин переадресовывает все вопросы про вратарей к Кафанову. На тренировках «Ростова» он за вами вообще смотрел?

— Смотреть-то смотрел, но не вмешивался. На теоретических занятиях обращался к нам, что-то уточнял — все-таки вратари играют важную роль в его футболе. Ну и любил пошутить. Но по-доброму. А еще после тренировок отрабатывал удары — они у него очень качественные.

— Требования Карпина по весу на вратарей тоже распространялись?

— Конечно. Помню, как-то после тренировки были процедуры измерения жира и взвешивание. Мы, вратари, сели развязывать бутсы. Мимо проходит Карпин: «Ну что, жиробасы...» Мы тут же ответили: «Георгич, еще же не измерили ничего». Но Карпин продолжил: «Все равно жиробасы!» Хотя у вратарей проблем с весом не было. Я по крайней мере всегда следил за этими моментами, — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».

Егор Бабурин. «Перед взвешиванием Карпин говорил: «Ну что, жиробасы...» Нойер, «Слово пацана»: интервью Бабурина
Валерий Карпин
Егор Бабурин
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

 16 1 5
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