Бабурин — о Карпине: «Перед взвешиванием он говорил вратарям: «Ну что, жиробасы!»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

— Общаясь с журналистами, Валерий Карпин переадресовывает все вопросы про вратарей к Кафанову. На тренировках «Ростова» он за вами вообще смотрел?

— Смотреть-то смотрел, но не вмешивался. На теоретических занятиях обращался к нам, что-то уточнял — все-таки вратари играют важную роль в его футболе. Ну и любил пошутить. Но по-доброму. А еще после тренировок отрабатывал удары — они у него очень качественные.

— Требования Карпина по весу на вратарей тоже распространялись?

— Конечно. Помню, как-то после тренировки были процедуры измерения жира и взвешивание. Мы, вратари, сели развязывать бутсы. Мимо проходит Карпин: «Ну что, жиробасы...» Мы тут же ответили: «Георгич, еще же не измерили ничего». Но Карпин продолжил: «Все равно жиробасы!» Хотя у вратарей проблем с весом не было. Я по крайней мере всегда следил за этими моментами, — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».