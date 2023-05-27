Джимми Марин назвал задачу «Оренбурга» на последний тур чемпионата России

Нападающий «Оренбурга» Джимми Марин рассказал о задаче команды на последний тур текущего сезона РПЛ.

«Задачи на последний тур? Еще усерднее поработать, чтобы закончить чемпионат на 6-7 месте. Понятно, что это зависит не только от нас, но и от других команд. Мы же будем стараться не отдать это место и будем бороться за лидирующие позиции», — приводит Sport24 слова Марина.

«Оренбург» расположился на 8-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка за 29 туров. 3 июня оренбуржцы дома сыграют против «Динамо». Матч начнется в 17.00 по московскому времени.