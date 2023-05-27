«Краснодар» — ЦСКА: защитник хозяев Литвинов получил красную карточку

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов получил красную карточку в матче 29-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Изначально футболист получил желтую карточку за грубую игру против хавбека ЦСКА Саши Зделара. Затем, главный арбитр встречи Кирилл Левников, после просмотра видеоповтора, изменил свое решение и показал Литвинову красную карточку.

«Краснодар» остался в меньшинстве на 57-й минуте матча.