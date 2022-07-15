Дзагоев рассказал о переговорах с клубами из Турции и ОАЭ

Полузащитник Алан Дзагоев рассказал, что ведет переговоры с клубами из Турции и ОАЭ. В настоящее время 32-летний футболист является свободным агентом после истечения контракта с ЦСКА.

«Чувствую себя отлично, тренируюсь ежедневно и поддерживаю форму. С физическим состоянием тоже все в порядке.

Сейчас есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты тоже интересны, мы ведем переговоры", — рассказал Дзагоев «Чемпионату».

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.