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15 июля, 23:37

Дзагоев рассказал о переговорах с клубами из Турции и ОАЭ

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Алан Дзагоев рассказал, что ведет переговоры с клубами из Турции и ОАЭ. В настоящее время 32-летний футболист является свободным агентом после истечения контракта с ЦСКА.

«Чувствую себя отлично, тренируюсь ежедневно и поддерживаю форму. С физическим состоянием тоже все в порядке.

Сейчас есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты тоже интересны, мы ведем переговоры", — рассказал Дзагоев «Чемпионату».

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4757083-alan-dzagoev-rasskazal-o-peregovorah-s-klubami-iz-oae-i-turcii.html
Алан Дзагоев
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