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15 июля, 23:28

Идову рассказал, как в «Химках» попрощались с Юрием Жирковым

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Химок» Брайн Идову рассказал, как в клубе попрощались с Юрием Жирковым.

«С Жирковым не прощались, мы готовились тогда к Хабаровску. У него просто истек контракт. Понятно, что Юрий Валентинович — легенда. Его мастерство неописуемо. Одно присутствие Жиркова вдохновляло некоторых ребят. Несмотря на то, что он сыграл всего 3 матча, показывал класс на тренировках и его присутствие шло на пользу команде», — заявил Идову.

Жирков выступал за «Химки» с января 2022 года. В прошедшем сезоне 38-летний футболист провел 3 матча в РПЛ.

Брайн Идову
Юрий Жирков
ФК Химки
2
3
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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13
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П
Александр Долгов

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