Идову рассказал, как в «Химках» попрощались с Юрием Жирковым

Защитник «Химок» Брайн Идову рассказал, как в клубе попрощались с Юрием Жирковым.

«С Жирковым не прощались, мы готовились тогда к Хабаровску. У него просто истек контракт. Понятно, что Юрий Валентинович — легенда. Его мастерство неописуемо. Одно присутствие Жиркова вдохновляло некоторых ребят. Несмотря на то, что он сыграл всего 3 матча, показывал класс на тренировках и его присутствие шло на пользу команде», — заявил Идову.

Жирков выступал за «Химки» с января 2022 года. В прошедшем сезоне 38-летний футболист провел 3 матча в РПЛ.