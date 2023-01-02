Дуймович назвал достойным уход Ловрена из «Зенита»: «Он мог приостановить контракт, как некоторые футболисты»

Бывший футболист сборной Хорватии и ряда команд РПЛ Томислав Дуймович в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Деян очень хорошо показал себя в Катаре. Все европейские команды это увидели его скачок и убедились, что это качественный защитник. Он поехал в Россию не просто ради денег. Тем более, он уже играл в «Лионе». Они захотели его вернуть обратно. Такой качественный футболист понадобится каждой команде. Он мог приостановить контракт, как некоторые футболисты. Но он такого не делал — это достойно. Он приносил пользу «Зениту», работал. Этот траснфер позитивный для всех», — сказал Дуймович «СЭ».

33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.