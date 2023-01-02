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Сегодня, 14:47

Дуймович назвал достойным уход Ловрена из «Зенита»: «Он мог приостановить контракт, как некоторые футболисты»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Хорватии и ряда команд РПЛ Томислав Дуймович в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Деян очень хорошо показал себя в Катаре. Все европейские команды это увидели его скачок и убедились, что это качественный защитник. Он поехал в Россию не просто ради денег. Тем более, он уже играл в «Лионе». Они захотели его вернуть обратно. Такой качественный футболист понадобится каждой команде. Он мог приостановить контракт, как некоторые футболисты. Но он такого не делал — это достойно. Он приносил пользу «Зениту», работал. Этот траснфер позитивный для всех», — сказал Дуймович «СЭ».

33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.
Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Деян Ловрен
Томислав Дуймович
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Лион
0
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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