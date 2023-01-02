Колосков: «Думаю, что конкуренция в РПЛ усилится весной»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги первой половины сезона РПЛ.

«Какая команда больше всего понравилась в первой части сезона? Нет ни одной стабильной команды, все то играют, то дурака валяют, — цитирует ТАСС Колоскова. — То выигрывают, то проигрывают. Ни одной команды нет, чтобы я мог сказать, что она мне понравилась больше остальных. Все посредственные команды. Что касается конкуренции, то она сохраняется. Я думаю, что «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА подтянется. «Ростов» еще не все потерял. Я думаю, что конкуренция усилится весной.

До чемпионата мира я бы мог отметить пару-тройку игроков первой части РПЛ, но после чемпионата мира мне не хочется имен называть, потому что никто рядом не стоит с теми футболистами, которых я видел в Катаре. Но до чемпионата мира я отмечал Малкома, Промеса и Барриоса. Вот три футболиста, которые представлялись мне наиболее колоритными среди остальных".

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» идет вторым с 36 очками. На третьей строчке располагается «Ростов» — 35 очков.