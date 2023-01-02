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Колосков: «Думаю, что конкуренция в РПЛ усилится весной»

Мария Гусева
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги первой половины сезона РПЛ.

«Какая команда больше всего понравилась в первой части сезона? Нет ни одной стабильной команды, все то играют, то дурака валяют, — цитирует ТАСС Колоскова. — То выигрывают, то проигрывают. Ни одной команды нет, чтобы я мог сказать, что она мне понравилась больше остальных. Все посредственные команды. Что касается конкуренции, то она сохраняется. Я думаю, что «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА подтянется. «Ростов» еще не все потерял. Я думаю, что конкуренция усилится весной.

До чемпионата мира я бы мог отметить пару-тройку игроков первой части РПЛ, но после чемпионата мира мне не хочется имен называть, потому что никто рядом не стоит с теми футболистами, которых я видел в Катаре. Но до чемпионата мира я отмечал Малкома, Промеса и Барриоса. Вот три футболиста, которые представлялись мне наиболее колоритными среди остальных".

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» идет вторым с 36 очками. На третьей строчке располагается «Ростов» — 35 очков.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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