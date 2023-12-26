Дудиев: «Мне были готовы предложить контракт в «Витессе», а я не хотел. С возрастом пришло сожаление»

Бывший защитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал, как в юности отказался переходить в «Витесс».

«Это было во времена, когда академию спонсировал Абрамович, а «Витесс» держал его друг Мераб Жордания. Им нужен был правый защитник с подключениями в атаку. Решили, что от нашей академии поеду я. Осинькин поддержал. Я полетел туда один, мне было лет 17. Жил с переводчиком — там все говорили на голландском, кроме одного грузина. Потренировался дней пять, психанул и захотел домой», — приводит Sport24 слова Дудиева.

Футболист признался, что сейчас сожалеет о том, что не воспользовался возможностью остаться в голландском клубе.

«С возрастом пришло сожаление. В «Витессе» были готовы предложить мне контракт, чтобы я остался. Кто-то другой, возможно, вцепился бы в этот шанс зубами. А я не хотел — языка не знал, плюс было некомфортно одному в чужой стране», — добавил он.

Дудиев является воспитанником владикавказской футбольной школы «Юность» и Академии футбола имени Юрия Коноплева.

14 декабря футболист покинул «Балтику». 22-го числа сообщалось, что Дудиев перешел в «Сокол» на правах свободного агента.