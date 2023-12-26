Экс-футболист «Зенита» Зазулин: «Дзюба — спартаковец или зенитовец? Он дзюбовец!»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин предположил, может ли форвард «Локомотива» Артем Дзюба вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

«Понятно, что город Санкт-Петербург многим нравится, они остаются здесь жить, но не знаю, что в голове у Дзюбы, прикипел ли он к городу. Дзюба — спартаковец или зенитовец? Он дзюбовец! Возвращение Дзюбы в «Зенит» — это к Александру Медведеву. Но все может быть. Почему нет? У нас в свое время Игорь Корнеев, например, был спортивным директором. Не имеет значения, кто и где играл. А Дзюба все-таки еще и играл за Питер, может вернуться в какой-то роли. Главное, чтобы он пользу приносил команде, тогда будет неважно, что он играл за «Спартак», — цитирует Зазулина Legalbet.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Всего он провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. В «Спартаке» нападающий играл с 2006 по 2015 год, включая аренды в другие команды.