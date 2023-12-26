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Экс-футболист «Зенита» Зазулин: «Дзюба — спартаковец или зенитовец? Он дзюбовец!»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин предположил, может ли форвард «Локомотива» Артем Дзюба вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

«Понятно, что город Санкт-Петербург многим нравится, они остаются здесь жить, но не знаю, что в голове у Дзюбы, прикипел ли он к городу. Дзюба — спартаковец или зенитовец? Он дзюбовец! Возвращение Дзюбы в «Зенит» — это к Александру Медведеву. Но все может быть. Почему нет? У нас в свое время Игорь Корнеев, например, был спортивным директором. Не имеет значения, кто и где играл. А Дзюба все-таки еще и играл за Питер, может вернуться в какой-то роли. Главное, чтобы он пользу приносил команде, тогда будет неважно, что он играл за «Спартак», — цитирует Зазулина Legalbet.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Всего он провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. В «Спартаке» нападающий играл с 2006 по 2015 год, включая аренды в другие команды.

Источник: https://legalbet.ru/news/zazulin-dzyuba-spartakovetc-ili-zenitovetc-on/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Игорь Зазулин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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