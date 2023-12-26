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Сегодня, 13:45

Силкин: «Во второй части сезона «Динамо» даст жару»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре бело-голубых в РПЛ и оценил шансы команды в борьбе за чемпионство.

«Пауза для «Динамо» очень не вовремя, так как они были на ходу. В последних матчах они показали игру, которая может дать результат. Команда точно поборется за чемпионство в этом сезоне. В «Динамо» провели хорошую работу на трансферном рынке — пришли сильные футболисты. Думаю, во второй части сезона «Динамо» даст жару», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах. На первой строчке «Краснодар» (38), на второй — «Зенит» (36).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-dinamo-poboretsya-za-chempionstvo-oni-dadut-zharu-vo-vtoroj-chasti-sezona/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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И К Ж
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Виктор Александров

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