Друг Кокорина и Мамаева Чочиев приветствует их освобождение по УДО
11:24
Полузащитник «Балтики» Алан Чочиев в своем Инстаграме опубликовал пост, посвященный нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику Павлу Мамаеву?.
Футболист опубликовал совместные фотографии, подписав их так: «Домой, мои золотые».
Напомним, сегодня было принято решение об условно-досрочном осовобождении Кокорина и Мамаева.
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
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