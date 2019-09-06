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Друг Кокорина и Мамаева Чочиев приветствует их освобождение по УДО

11:24
Чочиев поприветствовал Кокорина и Мамаева после УДО.
Чочиев поприветствовал Кокорина и Мамаева после УДО.
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Полузащитник «Балтики» Алан Чочиев в своем Инстаграме опубликовал пост, посвященный нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику Павлу Мамаеву?.

Футболист опубликовал совместные фотографии, подписав их так: «Домой, мои золотые».

Напомним, сегодня было принято решение об условно-досрочном осовобождении Кокорина и Мамаева.

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Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале




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