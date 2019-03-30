Дмитрий Хохлов: "Нужно было вернуть ребят в нормальное психологическое состояние"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что команда старалась прийти в себя после неудачных результатов.

– Мы работали и над психологией, и над игрой, – отметил Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Нельзя над одним работать, а про второе забывать. Конечно две неудачные игры… По содержанию неплохие, но по результату нас не устроили. Нужно было вернуть ребят в нормальное психологическое состояние, но и не забывали про тренировочный процесс.

– Вы выступали за "Локомотив", для вас этот матч принципиальный?

– Я в "Локомотиве" играл, хорошие времена были. Но давно.