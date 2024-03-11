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11 марта, 17:20

Булыкин: «Абаскаль уже не может совладать со «Спартаком»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал причины поражения «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ от «Факела» (0:2).

«Спартак» плохо настроился на «Факел». Возможно, повлиял переезд на другой стадион. Промеса нет. Команда много ошибалась. Соперник бился с огромной самоотдачей. И Абаскаль уже не может совладать со «Спартаком», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После 20 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестую строчку, набрав 31 очко. В следующем туре РПЛ красно-белые примут «Урал» в Москве.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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 - : -
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