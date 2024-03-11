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11 марта, 16:55

Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» после поражения от «Факела»

Руслан Минаев
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

«Хочется извиниться перед болельщиками «Спартака» за поражение в матче с «Факелом», потому что была долгая пауза, все заждались побед. К сожалению, не получилось этого добиться. Проиграли все вместе, как и побеждаем вместе», — цитирует Джикию Sport24.

Защитник добавил, что в игре с воронежцами красно-белые допустили командные ошибки и не смогли вернуться в игру после перестроения.

В игре с «Факелом» 10 марта Джикия появился на поле в матче РПЛ впервые со 2 сентября 2023 года. Тогда «Спартак» на выезде проиграл «Краснодару» (0:2) в 7-м туре чемпионата.

Источник: Sport24
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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