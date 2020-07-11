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«Дисквалификация не распространяется на игру с «Зенитом» в Кубке». Аршавин — о решении КДК по Тедеско

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Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

8 июля Тедеско был удален с поля после того, как получил две желтые карточки подряд в матче 27-го тура против «Локомотива» (1:1). 34-летний специалист получил дисквалификацию на три игры.

— Главная новость для «Спартака» — что дисквалификация не распространяется на кубковый матч с «Зенитом». Думаю, это самая реальная возможность попасть в еврокубки. Для «Спартака» это самый важный матч на этом отрезке.

Все мы люди, все мы делаем какие-то ошибки. Если человек позвонил и извинился, можно было бы скостить и на меньшее число игр. Я вообще не сторонник того, чтобы тренеров удаляли, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдет 19 июля.

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