Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

8 июля Тедеско был удален с поля после того, как получил две желтые карточки подряд в матче 27-го тура против «Локомотива» (1:1). 34-летний специалист получил дисквалификацию на три игры.

— Главная новость для «Спартака» — что дисквалификация не распространяется на кубковый матч с «Зенитом». Думаю, это самая реальная возможность попасть в еврокубки. Для «Спартака» это самый важный матч на этом отрезке.

Все мы люди, все мы делаем какие-то ошибки. Если человек позвонил и извинился, можно было бы скостить и на меньшее число игр. Я вообще не сторонник того, чтобы тренеров удаляли, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдет 19 июля.