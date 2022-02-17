«Динамо» сыграло вничью с «Аланией» на сборах в Турции

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Аланией» в товарищеском матче на зимних сборах в Турции — 2:2.

Матч проходил в закрытом формате.

Сегодня, 17 февраля, «Динамо» проведет еще один товарищеский матч против «Рубина». Игра также пройдет в закрытом формате.

Товарищеские матчи. Клубы

«Алания» — «Динамо» — 2:2 (0:1)

Голы: Макаров, 7 (1:0). Хадарцев, 75 (1:1). Сазонов, 82 (2:1). Григорьев, 87 (2:2).