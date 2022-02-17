В «Химках» рассказали об интересе к нападающему «Спартака» Руденко

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что нападающий «Спартака» Александр Руденко провалил медосмотр в подмосковный клуб.

«Руденко не прошел медосмотр? Это не совсем так. Переговоры находятся в той же стадии. Ничего не изменилось. Рассматриваем его как игрока на перспективу, потому что атакующая линия у нас укомплектована. Лучший враг хорошему», — сказал Терюшков «СЭ».

В сезоне-2021/22 Руденко принял участие в 3 матчах «Спартака-2» в Олимп-ФНЛ и не отличился результативными действиями.

В прошлом сезоне 22-летний форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 24 матчах за команду.