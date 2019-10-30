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«Динамо» оштрафовали на 70 тысяч, ЦСКА — на 60 тысяч рублей

15:12
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (0:1).

— Болельщики обоих клубов скандировали оскорбительные выражения по ходу матча. «Динамо» наказано штрафом в 70 тысяч рублей, ЦСКА — штрафом в 60 тысяч, — сообщил Григорьянц. — Кроме того, пределы своих технических зон покидали переводчик ЦСКА Головлев и переводчик «Динамо» Журавлев, а также и.о. главного тренера бело-голубых Кирилл Новиков. Новиков получил штраф в размере 20 тысяч рублей, оба переводчика оштрафованы на 10 тысяч рублей. (Иван Торопцев)

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