Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (0:1).

— Болельщики обоих клубов скандировали оскорбительные выражения по ходу матча. «Динамо» наказано штрафом в 70 тысяч рублей, ЦСКА — штрафом в 60 тысяч, — сообщил Григорьянц. — Кроме того, пределы своих технических зон покидали переводчик ЦСКА Головлев и переводчик «Динамо» Журавлев, а также и.о. главного тренера бело-голубых Кирилл Новиков. Новиков получил штраф в размере 20 тысяч рублей, оба переводчика оштрафованы на 10 тысяч рублей. (Иван Торопцев)