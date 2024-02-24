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24 февраля, 18:46

Гол Карраскаля принес «Динамо» победу над ЦСКА в товарищеском матче

Руслан Минаев
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Константин Тюкавин и Иван Обляков.
Фото ФК «Динамо».

Московское «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА в товарищеском матче — 2:1. Матч проходил в городе Белек (Турция).

У армейцев гол на 73-й минуте забил защитник Милан Гайич.

Спустя 10 минут счет сравнял форвард бело-голубых Вячеслав Грулев.

В концовке матча второй гол «Динамо» забил Хорхе Карраскаль.

2 марта ЦСКА примет «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ. «Динамо» 3 марта сыграет дома с «Локомотивом».

Товарищеский матч

«Динамо» — ЦСКА — 2:1 (0:0)

Голы: Гайич, 72 (0:1). Грулев, 83 (1:1). Карраскаль, 89 (2:1).

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Скопинцев, 82), Даса (Маричаль, 82), Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Фомин (Карраскаль, 62), Макаров (Грулев, 73), Бителло, Чавес, Тюкавин (Гладышев, 73).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Гайич, Дивеев, Агапов (Келлвен, 21), Виллиан Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Файзуллаев (Заболотный, 77), Чалов (Мусаев, 77), Давила.

Товарищеские матчи. Клубы.
24 февр, 17:00. Calista Luxury Resort Sports Center (Белек)
Динамо
2:1
ЦСКА
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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В ЦСКА рассказали о состоянии защитника Агапова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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Ростов

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