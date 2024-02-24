Гол Карраскаля принес «Динамо» победу над ЦСКА в товарищеском матче

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Московское «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА в товарищеском матче — 2:1. Матч проходил в городе Белек (Турция).

У армейцев гол на 73-й минуте забил защитник Милан Гайич.

Спустя 10 минут счет сравнял форвард бело-голубых Вячеслав Грулев.

В концовке матча второй гол «Динамо» забил Хорхе Карраскаль.

2 марта ЦСКА примет «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ. «Динамо» 3 марта сыграет дома с «Локомотивом».

Товарищеский матч

«Динамо» — ЦСКА — 2:1 (0:0)

Голы: Гайич, 72 (0:1). Грулев, 83 (1:1). Карраскаль, 89 (2:1).

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Скопинцев, 82), Даса (Маричаль, 82), Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Фомин (Карраскаль, 62), Макаров (Грулев, 73), Бителло, Чавес, Тюкавин (Гладышев, 73).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Гайич, Дивеев, Агапов (Келлвен, 21), Виллиан Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Файзуллаев (Заболотный, 77), Чалов (Мусаев, 77), Давила.