Семин: «Краснодару» не нужны лишние люди. А «Зениту» надо что-то менять»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил трансферную кампанию «Краснодара».

«Я оцениваю трансферную кампанию „Краснодара“ с положительной точки зрения. Они купили игроков, которые их усилят. У них своя обойма высокого уровня. Лишние люди могут только помешать в достижении чемпионства. Правильное решение в том, что ни в коем случае не нужны лишние люди, которые могли бы нарушить общий баланс команды. Я бы на их месте поступил также», — сказал Семин «СЭ».

Также бывший тренер «Локомотива» считает, что «Зениту» нужны изменения для победы в РПЛ.

«Зенит» идет на втором месте. Им надо что-то менять. Поэтому они и делают изменения. А «Краснодару» нужно только продолжить в том же духе», — добавил Семин.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй позиции, уступая «быкам» 2 очка.