Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

24 февраля, 18:04

Семин: «Краснодару» не нужны лишние люди. А «Зениту» надо что-то менять»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Юрий Семин
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил трансферную кампанию «Краснодара».

«Я оцениваю трансферную кампанию „Краснодара“ с положительной точки зрения. Они купили игроков, которые их усилят. У них своя обойма высокого уровня. Лишние люди могут только помешать в достижении чемпионства. Правильное решение в том, что ни в коем случае не нужны лишние люди, которые могли бы нарушить общий баланс команды. Я бы на их месте поступил также», — сказал Семин «СЭ».

Также бывший тренер «Локомотива» считает, что «Зениту» нужны изменения для победы в РПЛ.

«Зенит» идет на втором месте. Им надо что-то менять. Поэтому они и делают изменения. А «Краснодару» нужно только продолжить в том же духе», — добавил Семин.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй позиции, уступая «быкам» 2 очка.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Юрий Семин
17
10
Читайте также
Президент РФ Путин сегодня обратится к Федеральному собранию
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче НХЛ
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Приоритет для «Спартака» на матч с «Факелом» — «Лужники», если не получится — «Арена Химки»
«Спартак» не допущен. А как готовятся к рестарту сезона стадионы «Локомотива» и ЦСКА?
Промеса задержали в ОАЭ. Он не вернется в Россию?
Радимов считает, что вскрыть оборону «Рубина» без Кордобы «Краснодару» будет тяжело
Baza: Промеса задержали в дубайском аэропорту, он несколько часов находится в отделении полиции
Карраскаль назвал «Зенит» одной из лучших команд России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чистяков: «В какой-то момент в «Зените» чувствовал, что реально слабее остальных»

Гол Карраскаля принес «Динамо» победу над ЦСКА в товарищеском матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости