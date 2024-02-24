В ЦСКА рассказали о состоянии защитника Агапова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» прокомментировал состояние здоровья защитника Ильи Агапова.

23-летний защитник был заменен в первом тайме товарищеского матча против «Динамо» (1:2).

«При подкате Илья почувствовал неприятные ощущения в задней мышце, поэтому на всякий случай решили его заменить», — сказал Брейдо «СЭ».

Агапов в этом сезоне провел 11 матчей и не отличился результативными действиями.