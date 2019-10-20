«Динамо» и «Краснодар» устроили перформанс перед матчем 13-го тура чемпионата России, посвященный легендарному вратарю бело-голубых Льву Яшину. Вратари обеих команд Антон Шунин и Матвей Сафонов надели кепки, наподобие той, в которой играл советский голкипер.

Шунин также надел поверх игрового свитера надел черный с фамилией «Яшин» и номером 90. 22 октября Яшину исполнилось бы 90 лет, сегодняшний тур посвящен его юбилею.

#ДинамоКраснодар На поле арены вышел правнук легендарного Льва Яшина pic.twitter.com/VNUNgOH4Cx — СЭ Футбол (@se_football) October 20, 2019

Трансляция матча «Динамо» — «Краснодар»