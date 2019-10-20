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«Динамо» — «Краснодар»: Шунин вышел в кепке и свитере с фамилией «Яшин»

19:08

«Динамо» и «Краснодар» устроили перформанс перед матчем 13-го тура чемпионата России, посвященный легендарному вратарю бело-голубых Льву Яшину. Вратари обеих команд Антон Шунин и Матвей Сафонов надели кепки, наподобие той, в которой играл советский голкипер.

Шунин также надел поверх игрового свитера надел черный с фамилией «Яшин» и номером 90. 22 октября Яшину исполнилось бы 90 лет, сегодняшний тур посвящен его юбилею.

Трансляция матча «Динамо» — «Краснодар»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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