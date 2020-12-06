«Динамо» обыграло «Арсенал» и поднялось на четвертое место в РПЛ

«Динамо» на своем поле одержало победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ. Единственный гол на 45-й минуте встречи забил хавбек московской команды Даниил Фомин.

Команда Сандро Шварца с 30 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» — 13-я строчка и 14 баллов.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

17-й тур

«Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (1:0)

Гол: Фомин, 45.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Рауш, 81), Ордец, Варела, Евгеньев, Фомин (Нойштедтер, 86), Терехов (Тюкавин, 46), Грулев (Комличенко, 86), Моро, Шиманьски, Лесовой (Нжи, 77).

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Костадинов, Пантелеев (Бурлак, 58), Ломовицкий, Чаушич, Кадири (Ткачев, 72), К.Кангва (Горбатенко, 58), Панченко (Луценко, 88).

Предупреждения: Ордец, 72. Довбня, 78. Тюкавин, 83.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Богданов (Верея).

ВАР: Панин (Дмитров). Петросян (Бронницы).

6 декабря. Москва. Стадион «Динамо».