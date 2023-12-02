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Сегодня, 11:19

Деменко считает, что Ивич может заменить Кордобу Кокшаровым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко порассуждал о предстоящем матче «быков» с «Оренбургом» в 17-м туре РПЛ.

«Закончить первый круг в качестве лидера, а потом опуститься на второе место, конечно, неприятно. Игра с «Оренбургом» будет важной с точки зрения психологии. Если команда потеряет очки, а «Зенит» победит, то давление на «Краснодар» будет огромным. Поэтому побеждать просто необходимо, а петербуржцы ведь могут и уступить «Локомотиву», а это значит, что теоретически «Краснодар» уже по итогам грядущего тура может вернуться на первое место. Игроки понимают это и будут стараться изо всех сил, я уверен. Что касается потери Кордобы, то это, разумеется, огромный минус для команды. Очевидно, что Джон стал одним из лидеров «Краснодара» и приносил много пользы. Впрочем, Ивич должен придумать, как выйти из этой ситуации. Не исключаю, что он может выпустить молодого Кокшарова в стартовом составе», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Краснодар» с 32 баллами после 16 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» на 1 очко отстают от лидирующего «Зенита».

3 декабря «Краснодар» встретится с «Оренбургом». Начало — в 16:30 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-ivich-mozhet-zamenit-kordobu-koksharovy-m/
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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