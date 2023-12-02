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Сегодня, 11:10

Тюкавин высказался о слухах про свой возможных уход в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о слухах про свой возможных уход в «Зенит».

«у меня был момент, когда я не забивал, и Аршавин как раз в это время приехал. И Марцел Личка пошутил, что «тебя «Зенит» даже за миллион не заберет». И Андрей Сергеевич ответил — типа, он уже наш. У меня было два предложения? Не знаю. Я не слышал о таком», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-tyukavin-lichka-pri-arshavine-poshutil-chto-menya-zenit-dazhe-za-million-ne-zaberet/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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