Тюкавин высказался о слухах про свой возможных уход в «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о слухах про свой возможных уход в «Зенит».

«у меня был момент, когда я не забивал, и Аршавин как раз в это время приехал. И Марцел Личка пошутил, что «тебя «Зенит» даже за миллион не заберет». И Андрей Сергеевич ответил — типа, он уже наш. У меня было два предложения? Не знаю. Я не слышал о таком», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.