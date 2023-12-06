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Дасаев: «Я не согласен с тем, что Акинфеев лучше меня и Яшина»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, заявившего что голкипер армейцев Игорь Акинфеев превзошел всех отечественных вратарей.

«Он считают так? Да и пусть считает, мне плевать. Не надо мне такое рассказывать. Люди сами все понимают. Мне до фонаря такие высказывания, я с ним не согласен», — приводит слова экс-голкипера сборной СССР Sport24.

66-летний Дасаев — заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года. В 1988 году признан лучшим вратарем мира.

37-летний Акинфеев — заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

Источник: Sport24
Игорь Акинфеев
Ринат Дасаев
Футбол
Евгений Гинер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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