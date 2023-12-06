Дасаев: «Я не согласен с тем, что Акинфеев лучше меня и Яшина»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, заявившего что голкипер армейцев Игорь Акинфеев превзошел всех отечественных вратарей.

«Он считают так? Да и пусть считает, мне плевать. Не надо мне такое рассказывать. Люди сами все понимают. Мне до фонаря такие высказывания, я с ним не согласен», — приводит слова экс-голкипера сборной СССР Sport24.

66-летний Дасаев — заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года. В 1988 году признан лучшим вратарем мира.

37-летний Акинфеев — заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.