Гинер — о карьере Акинфеева: «Он всех наших звездных вратарей переплюнул»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» оценил карьеру Игоря и сравнил его с лучшими голкиперами в истории отечественного футбола.

«Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда, — сказал Гинер. — Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел. Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и «сухих» матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно».

6 декабря на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован четвертый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть четвертую серию