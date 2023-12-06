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Пименов — о переходе на систему «весна-осень»: «Сейчас мы теряем больше трех месяцев»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Экс-форвард «Динамо» Руслан Пименов высказался по поводу возможного перехода РПЛ на систему «весна-осень».

«Я с самого начала был сторонником системы «весна-осень». Если брать то время, когда я играл по «весна-осень», то у нас был один отпуск, сейчас добавился еще летний. Мы теряем игровое время! В Европе, если мы сравниваем и хотим играть в европейских турнирах, у ребят перерыв месяц и постоянно игры. Мы же теряем больше трех месяцев, проводя только тренировки и товарищеские матчи. Здесь мы уже проигрываем европейцам», — приводит слова Пименова Metaratings.ru.

С 1992 по 2010 годы чемпионат России по футболу проводился по системе «весна-осень». Сезон -2011/12 стал переходным в РПЛ и был сыгран в два этапа по схеме «весна-осень-весна». С чемпионата-2012/13 турнир играется по системе «осень-весна».

Источник: Metaratings.ru
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

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 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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