Пименов — о переходе на систему «весна-осень»: «Сейчас мы теряем больше трех месяцев»

Экс-форвард «Динамо» Руслан Пименов высказался по поводу возможного перехода РПЛ на систему «весна-осень».

«Я с самого начала был сторонником системы «весна-осень». Если брать то время, когда я играл по «весна-осень», то у нас был один отпуск, сейчас добавился еще летний. Мы теряем игровое время! В Европе, если мы сравниваем и хотим играть в европейских турнирах, у ребят перерыв месяц и постоянно игры. Мы же теряем больше трех месяцев, проводя только тренировки и товарищеские матчи. Здесь мы уже проигрываем европейцам», — приводит слова Пименова Metaratings.ru.

С 1992 по 2010 годы чемпионат России по футболу проводился по системе «весна-осень». Сезон -2011/12 стал переходным в РПЛ и был сыгран в два этапа по схеме «весна-осень-весна». С чемпионата-2012/13 турнир играется по системе «осень-весна».