Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:35

Хавбек «Спартака» Шитов: «Сколько бы «Зенит» не побеждал, на красно-белых обращают больше внимания»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов, выступающий на правах аренды за «Тюмень», считает красно-белых самым популярным клубом России.

«Сколько бы «Зенит» ни побеждал, все равно на «Спартак» обращают больше внимания. Это можно сказать и про победы, про неудачи», — цитирует игрока Metaratings.ru.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает 7-е место с 27 очками. «Зенит» набрал 33 очка и идет вторым.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
0
Читайте также
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на весну». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Стали известны подробности обнаружения трупа экс-депутата Украины Кивы
Посадившим самолет в поле пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться
В ГУР минобороны Украины подтвердили убийство Кивы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Мостовой: «Краснодару» повезло, что «Зенит» проиграл, и им нужно любой ценой побеждать ЦСКА»
У «Зенита» — новые цели из «Црвены Звезды»: талант по прозвищу Бекхэм и хавбек сборной Новой Зеландии
Дьяков: «Краснодар» очень сильно зависит от Кордобы»
Участие полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче с «Пари НН» под вопросом
Смолов назвал текущий сезон РПЛ самым конкурентным за последние 5 лет
Абаскаль высказался о проведении матчей РПЛ в мороз
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дасаев: «Я не согласен с тем, что Акинфеев лучше меня и Яшина»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости