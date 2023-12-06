Хавбек «Спартака» Шитов: «Сколько бы «Зенит» не побеждал, на красно-белых обращают больше внимания»

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов, выступающий на правах аренды за «Тюмень», считает красно-белых самым популярным клубом России.

«Сколько бы «Зенит» ни побеждал, все равно на «Спартак» обращают больше внимания. Это можно сказать и про победы, про неудачи», — цитирует игрока Metaratings.ru.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает 7-е место с 27 очками. «Зенит» набрал 33 очка и идет вторым.