Кахигао: «Было бы нечестно судить кого-то за одну ошибку. Уверен, болельщики «Спартака» умные и примут Даку»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что переговоры о переходе из «Рубина» форварда Мирдинда Даку прошли спокойно и быстро.

В начале августа 28-летний футболист подписал контракт с красно-белыми на три года.

— Расскажите о переговорах по Даку. Как они прошли, кто еще претендовал на игрока?

— Переговоры были очень спокойными. У него в договоре была выкупная стоимость. И договорились мы достаточно быстро. Слышал об интересе других команд.

Каждый из нас совершал ошибки. Особенно по молдости. Каждый из вас совершал их. Если кто-то скажет, что нет, то этот человек лжец. Было бы нечестно судить кого-то за одну ошибку. Особенно в современном мире, где столько всего происходит каждый день. Уверен, наши болельщики достаточно умные. И они примут игрока, который уже давно принес извинения. Даку показывает большое желание выступать за «Спартак», — сказал Кахигао журналистам.

На Евро-2024 Даку был дисквалифицирован на два матча за оскорбления в адрес македонцев и сербов. Позднее футболист принес извинения и заявил, что у него дружеские отношения с сербскими игроками «Рубина», за который он на тот момент выступал.

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