Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Я никогда не думаю о своем контракте»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал несостоявшийся трансфер 24-летнего казахского вингера «Ахмата» Максима Самородова, а также ответил на вопрос о своем контракте в московском клубе.

— Что в итоге не получилось в трансфере Самородова?

— Это игрок «Ахмата». Повторю, игроков других команд было бы непрофессионально и неуважительно комментировать это.

— Вели ли вы уже переговоры по поводу продления своего контракта?

— Я никогда не думаю о своем контракте. И не обсуждаю это. За 5-6 месяцев до его окончания задумаюсь об этом. Но сейчас есть ваши важнее. К примеру, предстоящий матч в Самаре, — сказал Кахигао журналистам.

Самородов выступает за «Ахмат» с августа 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи.

Контракт Самородова с грозненским клубом истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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