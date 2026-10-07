Спортивный директор «Локомотива» Акавов: «Заменить Батракова за один день практически невозможно»

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о комплектовании команды прошлым летом.

— В интервью Нобелю Арустамяну несколько лет назад вы отмечали, что лимит — та вещь, которая мешает нашему футболу. Сейчас ситуация только усложнилась. Как вы на нее смотрите?

— Сейчас вопрос не в лимите, а во внутренних возможностях клуба. У «Локомотива» очень сильный внутренний резерв, благодаря которому мы можем укреплять состав российскими игроками из системы клуба. Одна из наших задач — дать как можно больше практики молодым футболистам, которые являются нашими воспитанниками. У нас в этом плане есть преимущество, потому что академия «Локомотива» является одной из лучших в стране.



— Вы в команде недавно, но все же: как оцените усиление летом и то, насколько клубу удалось заменить ушедших лидеров?

— Когда мы говорим об Алексее Батракове, то надо понимать, что это один из лучших российских игроков. И заменить его за один день практически невозможно. Мы же осознаем, что сделать это тяжело. Но, повторюсь, у нас есть большой внутренний резерв тех, кто уже был в команде и кто может взять на себя лидирующие роли ушедших футболистов.



— Как, кстати, оцените первый месяц Алексея в «Галатасарае»?

— Идет процесс адаптации. Мы за него очень болеем и надеемся, что у Алексея все получится в Турции.

«Локомотив» (7 очков) после девяти туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице. 10 октября москвичи в гостях сыграют с «Факелом».

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