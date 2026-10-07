Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов: комментарий о комплектовании команды и переходе Алексея Батракова

Спортивный директор «Локомотива» Акавов: «Заменить Батракова за один день практически невозможно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Getty Images

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о комплектовании команды прошлым летом.

— В интервью Нобелю Арустамяну несколько лет назад вы отмечали, что лимит — та вещь, которая мешает нашему футболу. Сейчас ситуация только усложнилась. Как вы на нее смотрите?

— Сейчас вопрос не в лимите, а во внутренних возможностях клуба. У «Локомотива» очень сильный внутренний резерв, благодаря которому мы можем укреплять состав российскими игроками из системы клуба. Одна из наших задач — дать как можно больше практики молодым футболистам, которые являются нашими воспитанниками. У нас в этом плане есть преимущество, потому что академия «Локомотива» является одной из лучших в стране.

— Вы в команде недавно, но все же: как оцените усиление летом и то, насколько клубу удалось заменить ушедших лидеров?

— Когда мы говорим об Алексее Батракове, то надо понимать, что это один из лучших российских игроков. И заменить его за один день практически невозможно. Мы же осознаем, что сделать это тяжело. Но, повторюсь, у нас есть большой внутренний резерв тех, кто уже был в команде и кто может взять на себя лидирующие роли ушедших футболистов.

— Как, кстати, оцените первый месяц Алексея в «Галатасарае»?

— Идет процесс адаптации. Мы за него очень болеем и надеемся, что у Алексея все получится в Турции.

Алексей Батраков, Нариман Акавов.«За один день заменить Батракова невозможно». Интервью нового спортивного директора «Локо» Акавова

«Локомотив» (7 очков) после девяти туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице. 10 октября москвичи в гостях сыграют с «Факелом».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Нариман Акавов
Читайте также
Карпин спихнул все на несчастный случай, Круговой признался, что не слушал тренера. Что произошло после упущенной победы России против Нигерии
Король уходит! Месси закончил великую карьеру в сборной
«Ждите плохих новостей». Глава МОК начинает большую чистку олимпийской программы
Популярное видео
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и все матчи
Спортивный директор «Локомотива» Акавов — о положении клуба: «Сложившаяся ситуация временная»
«Почему столько вопросов про Дзюбу? Это же не Месси». Кахигао — о Барко и трансферах «Спартака»
Кахигао: «Было бы нечестно судить кого-то за одну ошибку. Уверен, болельщики «Спартака» умные и примут Даку»
Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Я никогда не думаю о своем контракте»
Кахигао — о подписании Дзюбы в «Спартак»: «Такой возможности вообще не было»
Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Разговоры о продаже Гарсии — это спекуляция, он наш актив»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Спортивный директор «Локомотива» Акавов — о положении клуба: «Сложившаяся ситуация временная»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости