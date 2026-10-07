Кахигао — об отступных в новом контракте Барко: «Возможно, только «ПСЖ» сможет себе это позволить»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о переговорах с полузащитником Эсекьелем Барко по новому контракту и ответил на вопрос об отступных в соглашении аргентинца.
Барко выступает за «Спартак» с 2024 года. 5 октября клуб продлил контракт с 27-летним игроком до лета 2030-го.
— Были ли летом переговоры по вингеру. Если да, почему никого не подписали? Довольны ли вы, как эта позиция закрыта в команде?
— Вообще, у нас пять игроков, которые могут сыграть на позиции вингера. Не два, не три. У нас были переговоры с разными клубами по разным игрокам. Но по различным причинам мы не стали подписывать игрока на эту позицию, оставив слот легионера для зимнего окна.
— «Спартак» продлил Барко. В чем была причина столь долгих переговоров? В чем были те «нюансы», о которых вы сказали клубной пресс-службе?
— Трансферные переговоры или переговоры по продлению в 2026 году — это не то, что было 10-20 лет назад. Есть очень много деталей, которые нужно учитывать и согласовывать. Как в отношении игрока, так и в отношении агентов. У нас давно были достигнуты изначальные договоренности, но потом нужно было согласовать все эти детали. В итоге все случилось. И Барко хотел остаться, и клуб был в этом заинтересован. Мы понимали, что контракт Барко заканчивается не сегодня. И были уверены, что успешно закончим переговоры.
— Есть ли отступные в новом контракте?
— Очень-очень высокие. Возможно, только «ПСЖ» сможет себе это позволить, — сказал Кахигао журналистам.
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