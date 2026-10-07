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Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао: комментарий о новом контракте полузащитника Эсекьеля Барко

Кахигао — об отступных в новом контракте Барко: «Возможно, только «ПСЖ» сможет себе это позволить»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о переговорах с полузащитником Эсекьелем Барко по новому контракту и ответил на вопрос об отступных в соглашении аргентинца.

Барко выступает за «Спартак» с 2024 года. 5 октября клуб продлил контракт с 27-летним игроком до лета 2030-го.

— Были ли летом переговоры по вингеру. Если да, почему никого не подписали? Довольны ли вы, как эта позиция закрыта в команде?

— Вообще, у нас пять игроков, которые могут сыграть на позиции вингера. Не два, не три. У нас были переговоры с разными клубами по разным игрокам. Но по различным причинам мы не стали подписывать игрока на эту позицию, оставив слот легионера для зимнего окна.

— «Спартак» продлил Барко. В чем была причина столь долгих переговоров? В чем были те «нюансы», о которых вы сказали клубной пресс-службе?

— Трансферные переговоры или переговоры по продлению в 2026 году — это не то, что было 10-20 лет назад. Есть очень много деталей, которые нужно учитывать и согласовывать. Как в отношении игрока, так и в отношении агентов. У нас давно были достигнуты изначальные договоренности, но потом нужно было согласовать все эти детали. В итоге все случилось. И Барко хотел остаться, и клуб был в этом заинтересован. Мы понимали, что контракт Барко заканчивается не сегодня. И были уверены, что успешно закончим переговоры.

— Есть ли отступные в новом контракте?

— Очень-очень высокие. Возможно, только «ПСЖ» сможет себе это позволить, — сказал Кахигао журналистам.

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Эсекьель Барко
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ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев

Зенит

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Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
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Крылья Советов

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