Тюкавин попросил Овечкина привезти пиво собственного бренда на дегустацию

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос «СЭ» о собственном пивном бренде Александра Овечкина Ovi.

— Овечкин запускает свой бренд, что именно обсуждали?

— Попросил на дегустацию.

— Ты же спортсмен.

— Ну попросил на дегустацию. Там же есть безалкогольное, писали про три сорта! (Смеется.).

17 сентября Овечкину исполнился 41 год. Россиянин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах — 929 шайб в 1575 матчах.

В июле форвард подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Сезон-2026/27 стал для него 22-м в НХЛ.

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