Спортивный директор «Локомотива» Акавов — о положении клуба: «Сложившаяся ситуация временная»

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о положении клуба.

— Летом команду покинуло много лидеров. Вас это не пугало, когда принимали решение прийти в «Локо»?

— Конечно, нет. Я прекрасно знаю потенциал игроков, которые есть сейчас. Абсолютно четко понимал, что сложившаяся ситуация временная и в ближайшее время разрешится. Я был уверен в этом, когда предложение поступило — и все так же уверен сейчас.



— Вы работали в «Динамо» и в «Спартаке». Но есть ощущение, что в плане трансферов эти команды сейчас могут позволить себе немного больше, чем «Локомотив».

— Мы и в «Динамо» вели достаточно точечную трансферную политику. Многие переходы осуществляли при довольно скромном бюджете. Поэтому я не скажу, что здесь какие-то совершенно другие условия с точки зрения трансферов. В любом случае мы подстроимся под те возможности, которые есть, и постараемся быть максимально эффективными.



— Как вы считаете, на что способен этот состав?

— Думаю, в текущей конфигурации нужно двигаться от матча к матчу. Надо побеждать в каждой игре, а дальше будет понятно. Потому что ситуация в таблице достаточно плотная и пара побед может кардинально изменить расклад сил, — сказал «СЭ» Акавов.

«Локомотив» (7 очков) после девяти туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице. 10 октября москвичи в гостях сыграют с «Факелом».

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