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Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов: комментарий о положении клуба

Спортивный директор «Локомотива» Акавов — о положении клуба: «Сложившаяся ситуация временная»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Игроки «Локомотива» на домашнем матче.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о положении клуба.

— Летом команду покинуло много лидеров. Вас это не пугало, когда принимали решение прийти в «Локо»?

— Конечно, нет. Я прекрасно знаю потенциал игроков, которые есть сейчас. Абсолютно четко понимал, что сложившаяся ситуация временная и в ближайшее время разрешится. Я был уверен в этом, когда предложение поступило — и все так же уверен сейчас.

— Вы работали в «Динамо» и в «Спартаке». Но есть ощущение, что в плане трансферов эти команды сейчас могут позволить себе немного больше, чем «Локомотив».

— Мы и в «Динамо» вели достаточно точечную трансферную политику. Многие переходы осуществляли при довольно скромном бюджете. Поэтому я не скажу, что здесь какие-то совершенно другие условия с точки зрения трансферов. В любом случае мы подстроимся под те возможности, которые есть, и постараемся быть максимально эффективными.

— Как вы считаете, на что способен этот состав?

— Думаю, в текущей конфигурации нужно двигаться от матча к матчу. Надо побеждать в каждой игре, а дальше будет понятно. Потому что ситуация в таблице достаточно плотная и пара побед может кардинально изменить расклад сил, — сказал «СЭ» Акавов.

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«Локомотив» (7 очков) после девяти туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице. 10 октября москвичи в гостях сыграют с «Факелом».

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Нариман Акавов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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