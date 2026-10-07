Гольдман ответил Кахигао: «Было бы странно, если его спрашивали бы про Месси, время все расставит по местам»

Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман ответил «СЭ» на слова спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао, заявившего 7 октября на пресс-конференции о том, что он не вел переговоров о трансфере 38-летнего форварда.

Во время пресс-конференции спортивный директор красно-белых также удивился большому количеству вопросов о Дзюбе, ответив: «Это же не Месси, который ночью сыграл свой последний матч за сборную...».

«Было бы странно, если бы Кахигао спрашивали про Месси... А так за время работы в «Спартаке», думаю, он мог бы привыкнуть, что Дзюба самый популярный российский футболист, поэтому и интерес соответствующий. Что касается всего остального, то пусть это останется на совести Франка. Время все расставит по своим местам», — сказал Гольдман «СЭ».

24 сентября Гольдман заявлял, что Дзюба, являющийся свободным агентом, мог подписать контракт с красно-белыми, но сделка не состоялась из-за решения Кахигао.

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