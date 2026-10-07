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Агент Дзюбы Гольдман ответил директору Спартака Кахигао: Было бы странно, если его спрашивали бы про Месси

Гольдман ответил Кахигао: «Было бы странно, если его спрашивали бы про Месси, время все расставит по местам»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Франсис Кахигао.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман ответил «СЭ» на слова спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао, заявившего 7 октября на пресс-конференции о том, что он не вел переговоров о трансфере 38-летнего форварда.

Во время пресс-конференции спортивный директор красно-белых также удивился большому количеству вопросов о Дзюбе, ответив: «Это же не Месси, который ночью сыграл свой последний матч за сборную...».

«Было бы странно, если бы Кахигао спрашивали про Месси... А так за время работы в «Спартаке», думаю, он мог бы привыкнуть, что Дзюба самый популярный российский футболист, поэтому и интерес соответствующий. Что касается всего остального, то пусть это останется на совести Франка. Время все расставит по своим местам», — сказал Гольдман «СЭ».

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24 сентября Гольдман заявлял, что Дзюба, являющийся свободным агентом, мог подписать контракт с красно-белыми, но сделка не состоялась из-за решения Кахигао.

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Артем Дзюба
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Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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