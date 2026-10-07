Дивеев рассказал о повреждении: «В ближайшее время пройду углубленное обследование»

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев сделал заявление о своем состоянии.

29 сентября 27-летний футболист принял участие в товарищеском матче России с Ираном (2:0), а затем остался в запасе на игры против Намибии (6:0) и Нигерии (3:3).

«Друзья, всем привет! Много вопросов пришло по поводу моего отсутствия на поле и возможного повреждения. Я действительно почувствовал дискомфорт в икроножной мышце за пару дней до матча с Нигерией. В ближайшее время я пройду углубленное обследование в клубе, после него мы более точно сообщим о повреждении и сроках восстановления. Надеюсь, все будет хорошо», — написал Дивеев в своем Telegram-канале.

В сезоне-2026/27 защитник провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах.

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