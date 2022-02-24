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Бышовец: «Руководство ЦСКА затянуло со сменой поколений и сейчас пытается исправиться»

Бышовец оценил трансферную кампанию ЦСКА в зимнюю паузу
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский тренер Анатолий Бышовец оценил трансферную кампанию ЦСКА во время зимней паузы в сезоне-2021/22.

«Очевидно, что армейцы сменили приоритеты в своей селекционной политике. В нынешнее трансферное окно они пригласили исключительно легионеров, избавившись от целого ряда россиян. Руководство клуба поняло, что затянуло со сменой поколений. Многие игроки застоялись, потеряли мотивацию. Поэтому было решено встряхнуть команду и освежить кровь.

Обновлять состав всегда проще летом: тогда больше времени на знакомство с новыми игроками и притирку. Сейчас есть угроза, что они просто не впишутся в состав. Впрочем, армейцы обычно угадывают с легионерами — у них очень хорошая селекционная служба. Кроме того, новички не куплены, а взяты в аренду: это снижает стоимость ошибки», — приводит Betonmobile слова Бышовца.

В зимнее трансферное окно ЦСКА подписал полузащитников Хесуса Медину, Юсуфа Языджи и Жана-Филиппа Гбамена, а также нападающего Хорхе Карраскаля.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 30 очками в 18 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-rukovodstvo-tsska-zatyanulo-so-smenoy-pokoleniy-i-seychas-ispravlyaetsya
Анатолий Бышовец
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