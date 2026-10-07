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Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао: комментарий о судействе и проблеме с подписанием иностранных футболистов

Спортдиректор «Спартака» Кахигао: «Не понимаю, почему столько вопросов о Дзюбе. Это же не Месси»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос о несостоявшемся трансфере нападающего Артема Дзюбы, а также рассказал о наличии проблемы с приглашением новых игроков из-за рубежа.

— Неподписание Дзюбы было связано с его игровыми качествами или чем-то другим?

— Не понимаю, почему столько вопросов об этом игроке. Это же не Месси, который ночью сыграл свой последний матч за сборную... Понимаю, что это большой российский игрок. Но повторюсь, что не комментирую футболистов, которые не играют за «Спартак». По Дзюбе я никогда не вел никаких переговоров и не общался с его представителями.

— Вы часто комментировали судейство. Требовали уважения к «Спартаку» с их стороны. Почему именно вы, а не гендиректор, к примеру, комментировал это?

— Я нет так часто это делал. Всего два комментария за 21 месяц. Почему то, что влияет на результаты непосредственно команды, должен комментировать гендиректор? Понимаю, что у арбитров очень сложная работа. Я сам играл и тренировал. Осознаю, насколько тяжело судить матчи. Но если мы видим, что что-то нечестное происходит в отношении нашей команды, почему бы не высказать свое мнение? Это только мнение.

— Вы говорили, что 75 процентов игроков не хотят ехать в Россию. Стало ли сегодня сложнее?

— Мои слова про 75 процентов были субъективны. Исследований мы не проводили. Но пока есть политический конфликт, пока есть санкции, есть клубы и игроки, которые не хотят сюда ехать. Мы видим столько всего в мире: геноцид, апартеид, бомбардировки. Но только Россия под санкциями и страдает... Наша задача — работать лучше и стараться находить способы подписывать игроков, которые нам интересны, — сказал Кахигао журналистам.

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Артем Дзюба
Лионель Месси
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ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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